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В Киевской области верующие Бориспольской епархии Украинской Православной Церкви прошли ежегодным крестным ходом в честь Успения Пресвятой Богородицы.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, молитвенное шествие совершается ежегодно с 2015 года по благословению управляющего делами УПЦ митрополита Антония.

Крестный ход начался 23 августа после Божественной литургии в храме святителя Спиридона Тримифунтского в селе Осещина. Участники крестного хода посетили все храмы благочиния, в каждом из которых совершали молебны с освящением воды.

«Каждый шаг по родной земле освящался молитвой к Богородице, а шли мы разными путями, и местными, и лесными, и удобными, и не очень. Сердце каждого участника радовалось от приветливых встреч на пути крестного хода, и особенно была искренняя радость встретить наших братьев и сестер в храмах благочиния, ведь в прошлом году мы не встречались с ними из-за действий карантина», - поделились участники молитвенного шествия.

В епархии отметили, что участники шествия молились «о мире в нашей стране, о благосостоянии украинского народа, о том, чтобы наша родная Украина стала развитым современным государством».

Как сообщалось ранее, в Свято-Успенскую Почаевскую лавру прибыли многотысячные крестные ходы верующих Украинской Православной Церкви из разных уголков Украины.
ForUm

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