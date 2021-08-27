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Запорожская епархия Украинской Православной Церкви передала несколько тонн гуманитарной помощи для переселенцев, проживающих в Святогорской лавре.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, духовенство и верующие собрали несколько тонн продуктов питания: макаронных изделий, круп, сахара, подсолнечного масла, меда, овощей, фруктов.

«Конец лета - замечательное время, когда полным ходом идет сбор урожая, и значит нам доступно изобилие даров природы: овощей, фруктов, меда и так далее. Данная акция дарит каждому верующему человеку прекрасную возможность поделиться этим изобилием с людьми, оказавшимися в сложных жизненных обстоятельствах, помочь таким образом своему ближнему. Апостол Иаков говорит нам, что «вера без дел мертва». Можно сколько угодно называть себя верующим человеком, но, если вера не подтверждается делами деятельной любви, она равносильна безверию. Давайте всегда будем помнить об этом! И приобщаясь к благим делам, которым, без сомнения, является и завершившаяся акция, не на словах, а на деле доказывать, что мы - православные христиане», - отметил священник Роман Рудюк, сопровождавший гуманитарный груз на Донбасс.

Благотворительная акция по сбору гуманитарной помощи для беженцев с Донбасса в пределах епархии проходит ежегодно по благословению митрополита Луки.

Как сообщалось ранее, в июле в Свято-Успенскую Святогорскую лавру прибыло 19 тонн гуманитарной помощи от верующих Винницкой епархии Украинской Православной Церкви.
ForUm

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