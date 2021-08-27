З появою COVID-19 багато роботодавців і співробітників вперше дізналися, як це — працювати онлайн. Всі розділилися на два табори: одним сподобалося, інші ж рахували дні до моменту, коли дозволять повернутися в офлайн. Якщо ви належите до першої категорії та мрієте знову перейти на дистанційку, то саме час знайти підхожу вакансію на OLX Робота. Пропозицій більше, ніж фахівців, бо компаніям вигідний такий формат: не потрібно витрачатися на утримання офісу, співробітники працюють в комфортних для себе умовах.

Ким можна влаштуватися дистанційно?

Є помилкова думка, що віддалений формат співпраці доступний для тих, хто розвивається у сфері діджитал. Однак це не так, адже робота дистанційно можлива для фахівців будь-якої спрямованості. Наприклад, ви можете знайти такі вакансії:

бухгалтер для онлайн-університетів;

перекладач;

юрист;

тренер з ораторського мистецтва;

менеджер з продажу;

оператор;

помічник або секретар.

Якщо ваша діяльність може бути незалежною від місця роботи, то ви сміливо можете шукати пропозиції в онлайні.

Що потрібно знати про віддалену роботу?

Вам доведеться весь робочий день проводити в онлайні, а значить, необхідно забезпечити безперебійний інтернет і електроенергію. Відразу ж доведеться подружитися з тайм-менеджментом, щоб самостійно організувати робочий процес. Вимоги можуть відрізнятися на різних позиціях, але в будь-якому випадку необхідно на співбесіді ставити питання й уточнювати, що саме від вас хочуть отримати.

Наприклад, якщо роботодавець вказує графік робочого дня, то чи означає це, що весь час вам потрібно бути на зв'язку і відповідати протягом 15 хвилин? Який співробітник потрібен — з досвідом або приймаються на розгляд кандидатури без досвіду в онлайні, але з хорошим резюме з офлайна. Багато хто розглядає віддалене співробітництво як підробіток, наприклад, ви можете працювати персоналом в ресторані та паралельно вести діяльність в мережі. Якщо сумніваєтеся у своїх силах, то краще сфокусуватися на пошуки позиції в якості стажиста.