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Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая «О неотложных мерах киберобороны государства», которым создаются кибервойска.

Соответствующий указ №446/2021 от 26 августа опубликован на сайте главы государства.

Контроль за выполнением решения возложен на секретаря СНБО.

Кабинету министров Украины поручено рассчитать объем материально-технических и финансовых ресурсов, необходимых для создания и обеспечения надлежащего функционирования кибервойск, а также осуществить расчет комплектования личного состава кибервойск.

Также правительство по результатам расчетов должно в двухмесячный срок разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о создании и функционировании в системе Министерства обороны Украины кибервойск.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

 
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