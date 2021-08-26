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Все христиане имеют от Бога великую силу и оружие побеждать зло и обиду.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Горловской епархии, об этом сказал митрополит Митрофан в проповеди.

«Каждый из нас, вооружившись любовью, прощением и верой, может победить всё. Дьявол ничего не боится так, как смирения и любви. Ни от чего он так не страдает и не убегает, как если мы с доброжелательностью и любовью относимся к тем, кто нападает на нас, оскорбляет, причиняет нам зло и творит какие-то напасти», - объяснил владыка.

Он напомнил, что Господь и святые всегда побеждали зло любовью и добром. 

«Как бы ни нападали на них, сколько бы ни совершали в их адрес зла и неправды, они не давали этому злу дальше дороги. Когда оно приходило к ним, они говорили: «Я тебя прощаю, я тебе желаю добра, я буду о тебе молиться Богу». И зло никуда дальше не шло, оно останавливалось», - подчеркнул архиерей.

По словам владыки, молитва и любовь к ближнему способна преодолеть любое зло.

 «Каждый из нас имеет это оружие в своих руках. Мы можем помолиться Богу о тех, кто нас ненавидит и возводит на нас напраслину. Мы можем простить тех, кто нас обидел. Мы можем не говорить плохо о тех, кто нас обижает, и не платить им злом. Сделать это могут только по-настоящему верующие люди», - подчеркнул он.

 Если человек, который нас обижает, решит, что мы, не отвечая ему тем же, проявляем слабость, он сильно ошибётся. Потому что, по словам владыки Митрофана, это не слабость, а «сила, которую Бог дал христианам: сила побеждать любое зло и любую неправду, любую ненависть и любую вражду».

«Если кто-то говорит в ваш адрес плохо, не отвечайте ему тем же, помолитесь о нём. Если вы чувствуете внутри обиду, не давайте ей распространяться на окружающих. Легче станет не только вам: Господь посылает Свою благодать тому, о ком вы молитесь, чтобы в нём перестало действовать зло», - призвал владыка Митрофан.
ForUm

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