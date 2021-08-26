Церковь, как живой организм, способна определять меру строгости по отношению к неканоническим сообществам, исходя, помимо собственных правил ещё и из реально сложившейся ситуации.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал протоиерей Владимир Пучков в комментарии для портала «Православная жизнь».

«С некоторыми раскольническими сообществами, при естественном отсутствии евхаристического общения, мы имеем отношения, позволяющие нам принимать их членов в лоно Церкви без крещения, а духовенство - в сущем сане. Таковы, например, римокатолики или имеющие иерархию старообрядцы (беспоповцев, если таковые пожелают стать православными, мы, естественно, крестим). В то же самое время других, по сути, точно таких же раскольников, с которыми у нас точно так же нет и не может быть евхаристического общения (при этом никакой ереси они не исповедуют и, в отличие от тех же католиков, в вероучительном плане ничего противного православной вере не утверждают), мы принимаем не иначе как посредством крещения, а духовенство, соответственно, рукополагаем», - отметил священник.

Протоиерей Владимир Пучков подчеркнул, что «с канонической же точки зрения ПЦУ может быть отнесена к самочинным сборищам, нежели к расколам, а членов таковых святитель Василий Великий вообще считал нужным принимать через покаяние».

Он отметил, что миссия Церкви заключается в просвещении людей светом Христовой истины и в приобщении верующих к реальности Царства Небесного.

«Если раскольническая община, существующая бок о бок с православной, никоим образом не препятствует православным осуществлять свою миссию, не сеет вокруг себя вражду или смуту, не предпринимает попыток вытеснить православную общину или создать ей условия, в которых невозможна будет никакая миссия, то отношение к этой общине со стороны Православной Церкви может быть вполне определённым: мирное сосуществование открывает широкие возможности как для строгого соблюдения канонического порядка, так и для разумной икономии для тех, кто из данной общности приходит в Православную Церковь», - сказал священник.

Однако, в реальности часто складывается ситуация, что сосуществование на одной территории двух христианских общностей приводит к вражде, а потому «всякий намёк на лояльное отношение к обрядам и таинствам раскольнического сообщества, стремящегося всеми силами воспрепятствовать миссии нашей Церкви, выглядел бы по меньшей мере сомнительным».

«Ведь церковная икономия предполагает, что член раскольнического сообщества, желающий присоединиться к Православной Церкви, крещёный, хоть и в расколе, однако с формально правильной формулировкой, сколько-нибудь, но всё-таки не чужд Христа. Но как может быть не чуждым Христа сообщество, целенаправленно противодействующее Христовой Церкви? Может ли Дух Божий враждовать Сам с Собой, одновременно действуя в Церкви и пребывая там, где среди откровенных ряженых присутствует несколько законно рукоположенных клириков, отпавших от церковного единства и вместе со своими единомышленниками это самое единство попирающих? Очевидно, что нет», - напомнил священник.

Он подчеркнул, что в такой ситуации у Церкви нет ни малейших оснований видеть в неканоническом сообществе временно находящихся в разделении христиан, сохранивших в своей среде хоть какие-то остатки истины.

«Строгость в отношении к тем, кто, будучи раскольниками, проявляет по отношению к Церкви явную враждебность и логична, и обоснована. А Церковь, как живой организм, властна определять меру строгости по отношению к раскольническим сообществам, исходя, помимо собственных писаных правил, ещё и из реально сложившейся ситуации», - заключил протоиерей Владимир.