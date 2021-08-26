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Европейский Союз намерен изъять шесть стран из списка государств, для которых государствам-членам рекомендуется снять коронавирусные ограничения на въезд.

Об этом в Twitter сообщил корреспондент Радио Свобода Рикард Джозвяк.

«ЕС намерен изъять Косово, Черногорию и Северную Македонию из рекомендованного списка третьих стран, для которых ограничения на поездки в ЕС должны быть отменены, после роста количества случаев COVID-19. Израиль, Ливан и США также планируют изъять», - написал он.

По словам Джозвяка, список будет обновлен в ближайшие дни.
ForUm

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