Европейский Союз намерен изъять шесть стран из списка государств, для которых государствам-членам рекомендуется снять коронавирусные ограничения на въезд.

Об этом в Twitter сообщил корреспондент Радио Свобода Рикард Джозвяк.

«ЕС намерен изъять Косово, Черногорию и Северную Македонию из рекомендованного списка третьих стран, для которых ограничения на поездки в ЕС должны быть отменены, после роста количества случаев COVID-19. Израиль, Ливан и США также планируют изъять», - написал он.

По словам Джозвяка, список будет обновлен в ближайшие дни.