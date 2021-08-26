Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подвел итоги инаугурационного саммита Крымской платформы под председательством президента Владимира Зеленского и рассказал о пяти приоритетных направлениях ее дальнейшей работы. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе МИД.

«На этой неделе в Киеве состоялось историческое событие. 46 государств и международных организаций подтвердили, что не признают и никогда не будут признавать российскую оккупацию Крыма и взяли на себя ряд обязательств, зафиксированных в Декларации Крымской платформы», - заявил министр.

Кулеба отметил, что учредительный Саммит Крымской платформы «это не конец, а начало работы» на пути к деоккупации Крыму. Работа Крымской платформы в дальнейшем будет продолжаться по 5 основным направлениям:

укрепление международной политики непризнания попытки аннексии Крыма;

применение ограничительных мер (санкций);

противодействие нарушениям прав человека;

обеспечение безопасности и свободы судоходства;

преодоление экономических и экологических последствий оккупации.

Министр уделил особое внимание Декларации Крымской платформы, которую поддержали все государства-участники саммита и Европейский Союз. Документ остается открытым для присоединения и Украина будет активно работать над привлечением к Крымской платформе новых участников.

«Это самый сильный международный документ по Крыму, принятый на международном уровне с 2014 года», - отметил министр.

Глава МИД Украины подчеркнул, что обязательства стран, зафиксированные в документе, будут превращаться в конкретные действия, мероприятия и инициативы.

«Через семь лет после начала российской агрессии и незаконной оккупации Крыма мы исправили историческую ошибку. Мы выходим из статуса жертвы в статус спасителя. Именно это является философией Стратегии внешней политики, тон которой задает президент Зеленский», - подытожил Кулеба.