У Богородицы необходимо просить дар преодоления греховных страстей и стремления к Царству Небесному.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом Митрополит Онуфрий расскажет в новом выпуске программы «Слово Предстоятеля», который выйдет в субботу 28 августа, в 6.50 на «Интере».

«Мы должны благочестиво жить на земле и просить Божью Матерь, чтобы Она подарила нам великий дар, чтобы наши грехи от земли на небо не были лютой смертью, а Успением. Успением, которое приводит человека к вечной жизни и блаженству», - сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий в анонсе, опубликованном на странице «Интера» в Фейсбук.

В предыдущем выпуске «Слово Предстоятеля» Митрополит Онуфрий рассказал, как бороться с жизненными неурядицами.