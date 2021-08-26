В 2021 году украинский Альпари Банк обслуживал более 50% денежных переводов онлайн-казино и другим организаторам виртуальных азартных игр, которые осуществлялись на территории Российской Федерации. Об этом сообщает источник в Центробанке России, передают Vlasti.net.

Как отмечает источник, трафик нелегальных игорных платежей в РФ с заменой кодов в значительной степени идет через Украину – украинские банки обрабатывают платежи в онлайн-казино граждан РФ. В частности, по информации издания, в июне 2021 в международной платежной системе с инициатором платежа в РФ картами MasterCard через Альпари Банк было обработано $ 80 млн платежей, а карточками Visa – $ 50 млн.

Стремительный рост доли Альпари Банк на российском рынке платежей за виртуальные азартные игры объясняется тем, что после того, как Центробанк РФ развернул борьбу против нелегальных онлайн-казино, последние переключились на работу с этим банком

На момент проведения контрольных закупок Альпари Банк обрабатывал платежи во многих казино: 1XBet, PinUP, Cat casino, Pokerdom и других.

Объяснить «прорыв» украинских банков в этих условиях очень просто. Работу украинских банков не замечают НБУ и правоохранительные органы, и они могут давать демпинговые условия для рынка теневого гемблинга в РФ. А развит рынок перевода безналичных средств в наличные с помощью криптовалют и одновременно лояльность финансового мониторинга позволяют анонимно и эффективно производить выплаты на наличные и безналичные счета клиентов в офшорах.

Средние ставки на рынке составляют 8%. Банк за это берет на себя все риски с платежными системами на финансовым мониторингом НБУ. В работе на украинском рынке Альпари Банк сотрудничает с печально известной платежной системой Globalmoney, которая еще работает несмотря на обращения активистов и журналистов к президенту Украины и органов власти. Контролирующие Globalmoney Олег Мищенко (на фото) и Вячеслав Стрелковский.