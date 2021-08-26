Представитель движения «Талибан» заявил, что его боевики продолжают защищать гражданское население за пределами аэропорта Кабула, однако предупредил о возможных терактах со стороны ИГ.

«Наши охранники также рискуют своей жизнью в аэропорту Кабула, они также сталкиваются с угрозой со стороны группировки «Исламское государство», - сказал представитель журналистам на условиях анонимности, передает Интерфакс.

Он напомнил, что западные силы должны придерживаться крайнего срока завершения эвакуации из Афганистана к концу месяца. Западные дипломаты также сообщают, ссылаясь на данные разведки, о терактах, которые планирует в районе аэропорта ИГ. В связи с растущей террористической угрозой США, Великобритания и Австралия настоятельно рекомендовали своим согражданам покинуть район аэропорта.