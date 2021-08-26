Фронтмен группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук стал отцом.

Радостную весть ТСН подтвердили в пресс-службе музыканта.

Как выяснилось, в Вакарчука родился сын, которого назвали в честь покойного отца звезды Иваном. Новоиспеченные родители решили не разглашать другой информации о новорожденном сыне и просят всех отнестись с уважением к их частной жизни.

Отметим, что ранее в СМИ появилась информация, что 46-летний фронтмен «Океана Эльзы» Святослав Вакарчук впервые стал отцом.

Первенца артисту родила его новая избранница, которую он держит в тайне. О любимой артисте почти ничего не известно. Говорят, что они вместе уже год и именно из-за нее Вакарчук оставил Лялю Фонареву, с которой был вместе в течение 20 лет.

В июне 2021 Святослав сообщил о разрыве отношений с Лялей, отметив, что они «всегда были, есть и будут близкими людьми».