также в разделеОбщество
Дыхание осени: Ночью местами похолодает до +5С
«Дией» можно пользоваться без смартфонов и интернета 11
​Игорный бизнес РФ «отмывает» больше половины своих денег через украинский «Альпари Банк» и платежную систему Globalmoney 18
Синоптики рассказали, каким будет сентябрь 24
Призерша Олимпиады, подарившая квартиру тренеру, получит еще одну 21
Мальта признала украинские цифровые COVID-сертификаты 6
Суд отменил региональный статус русского языка в Днепропетровской области 16
В Украине – 1581 новый случай COVID-19 12
25 августа. Картина дня 11
Призерка Олимпиады в Токио отдала подаренную квартиру тренеру 21
ВАКС разрешил заочное расследование против Януковича по делу «Межигорья» 11
На курорте в Албании утонул украинец 15
В Киеве открылось посольство Ирландии 12
Чехия открылась для вакцинированных украинцев 9
Чиновники Черкасской ОГА украли на ремонте больницы 750 тысяч 289
В ЦОЗ рассказали, какие справки нужны детям для школы 17
Украинцев предупредили о грозах с градом 22
МИД: Украина не просила РФ об эвакуации украинцев из Афганистана 136

Фронтмен группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук стал отцом.

Радостную весть ТСН подтвердили в пресс-службе музыканта.

Как выяснилось, в Вакарчука родился сын, которого назвали в честь покойного отца звезды Иваном. Новоиспеченные родители решили не разглашать другой информации о новорожденном сыне и просят всех отнестись с уважением к их частной жизни.

Отметим, что ранее в СМИ появилась информация, что 46-летний фронтмен «Океана Эльзы» Святослав Вакарчук впервые стал отцом.

Первенца артисту родила его новая избранница, которую он держит в тайне. О любимой артисте почти ничего не известно. Говорят, что они вместе уже год и именно из-за нее Вакарчук оставил Лялю Фонареву, с которой был вместе в течение 20 лет.

В июне 2021 Святослав сообщил о разрыве отношений с Лялей, отметив, что они «всегда были, есть и будут близкими людьми».

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12