также в разделеПолитика
«Герои Украины»: Ряд крымских нардепов-коллаборационистов до сих пор имеют украинские награды 10
Зеленский внес в Раду законопроект о Дне государственности 9
В Кремле прокомментировали решение суда по иску оператора «Северного потока 2» 19
Австрия отказалась направлять делегацию в Крым 32
Зеленский посетит Кишинев в День независимости Молдовы 10
Президент Эстонии: Украине понадобится 20 лет работы для членства в ЕС 27
Кучма назвал причину оккупации Крыма 262
В «Слуге народа» допустили кадровые изменения в Кабмине 27
США: Крым всегда будет Украиной 16
Медведчук: Какой может быть Украина? Какой быть Украине? 89
Рада призвала мировое сообщество поддержать Крымскую платформу 20
В Кремле не видят смысла проводить саммит «нормандской четверки» 51
СМИ: Россия официально признала Левочкина врагом, введя против него санкции 62
Учредители Крымской платформы приняли декларацию 68
Зеленский пригласил РФ к участию в Крымской платформе 31
Почему Россия ввела санкции против Левочкина: названа реальная причина 136
Дуда: Мир не должен оставить Украину наедине с российской угрозой 20
Глава Евросовета: Нельзя допустить легитимизации аннексии Крыма РФ 20

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает истеричной реакцию российских изданий на проведение учредительного саммита Крымской платформы 23 августа.

«Не буду обращать ваше внимание на истерические реакции Москвы и пророссийских медиа-ресурсов. Там пылает. Короче говоря: Слава Украине!» - написал он в Facebook.

Министр отметил, что о Крымской платформе вышло более 300 публикаций в изданиях почти 50 стран мира от Северной и Центральной Америки в Юго-Восточной Азии. «Цифры продолжают расти, выходят аналитические статьи и цитаты из интервью иностранных лидеров, которые побывали на саммите в Киеве. Миллионы людей в мире узнали о Крымской платформе », - пишет Кулеба.

По словам главы МИД, в саммите приняли участие 46 иностранных делегаций.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

4
Теги