Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает истеричной реакцию российских изданий на проведение учредительного саммита Крымской платформы 23 августа.

«Не буду обращать ваше внимание на истерические реакции Москвы и пророссийских медиа-ресурсов. Там пылает. Короче говоря: Слава Украине!» - написал он в Facebook.

Министр отметил, что о Крымской платформе вышло более 300 публикаций в изданиях почти 50 стран мира от Северной и Центральной Америки в Юго-Восточной Азии. «Цифры продолжают расти, выходят аналитические статьи и цитаты из интервью иностранных лидеров, которые побывали на саммите в Киеве. Миллионы людей в мире узнали о Крымской платформе », - пишет Кулеба.

По словам главы МИД, в саммите приняли участие 46 иностранных делегаций.