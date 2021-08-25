О статусе беженца в Украине попросили 65 граждан Афганистана, которых эвакуировали тремя рейсами.

Об этом пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии Украинской правде.

«В течение последних полутора недель в Украину прибыли три эвакуационных рейса из Кабула (16, 22 и 23 августа, - ред.), которые доставили как граждан Украины, так и иностранцев, которые обращались к Украине за помощью, чтобы покинуть пределы страны. Эти рейсы были организованы МИД под эгидой руководства государства, к ним присоединялись и другие государстве органы страны, поскольку этот вопрос был достаточно сложным», - сказал он.

В Украину прибыло более 250 пассажиров, среди которых более 50 граждан Украины, а также иностранцы из других стран, но подавляющее большинство - граждане Афганистана. Среди них были и члены семей граждан Украины, а также журналисты и общественные деятели.

В пределах компетенции ГПСУ обеспечила надлежащее оформление всех прибывших в пункте пропуска. Во время оформления 65 граждан Афганистана подали заявления о получении статуса беженца в Украине. Их вместе с другими гражданами, которые нуждались в дальнейшей помощи от Украины, передали представителям Государственной миграционной службы.

Демченко добавил, что остальная часть граждан Афганистана покинула пределы Украины, приобретя билеты в разные страны мира.

