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Количество сделанных в мире прививок от коронавируса (COVID-19) за первые восемь месяцев после начала вакцинации превысило отметку 5 миллиардов, сообщает Укринформ со ссылкой на New Atlas.

По данным некоммерческого сайта Our World in Data, которым управляют исследователи из Оксфордского университета, около 25% населения мира уже полностью вакцинированы от коронавируса.

Каждый день в мире делают свыше 33 миллионов прививок против COVID-19.

Лидером в мире по вакцинации населения является Мальта, где уже 79,5% людей полностью вакцинированы. Это чуть более 90% всех граждан в возрасте от 12 лет.

В то же время Гаити, Йемен, Демократическая Республика Конго и Чад являются наименее вакцинированными странами мира, в которых менее 0,01% людей полностью вакцинированы.
ForUm

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