Из-за увеличения военной активности России в юго-восточной части Балтийского моря Швеция разместила дополнительных военных на острове Готланд и усилила морскую разведку.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на телеканал SVT.

«Мы расширили морское наблюдение в Балтийском море и военное присутствие на острове», - сказал Томас Энгшаммар, представитель размещенного на Готланде полка.

Что делают россияне, Энгшаммар не смог ответить. Однако он подтвердил, что военные повысили свою готовность в результате российской деятельности.

«Некоторые части того, что делает Россия, были уже известны. Но есть и кое-что новое», - отметил он.

Поэтому вооруженные силы перевели на остров как армейские части, так и военно-морские силы.

«Мы патрулируем и показываем, что мы здесь. Мы не говорим о том, насколько велики наши силы», - сказал Энгшаммар.

«Но оценка угрозы для Швеции неизменна. Риск вооруженного нападения низкий. Однако, если взглянуть на это с более далекой перспективы, то операции со стороны России растут, и мы за этим следим», - добавил он.

Как известно, Россия планирует учения под названием «Запад-21».

На следующей неделе шведские военные проведут на острове Готланд ранее запланированные учения.