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В Святогорской лавре тысячи верующих приняли участие в праздновании дня памяти самого известного преподобного Святых Гор - святого Иоанна Затворника.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на svlavra.church.ua, в богослужении приняли участие 9 архиереев и 220 священнослужителей, прибывших из различных епархий Украинской Православной Церкви.

«Народ собирается к живому Иоанну Затворнику, прося его милости, и он не оставляет народ Божий. Множество записано чудес исцелений от неизлечимых болезней возле мощей преподобного Иоанна Затворника, и он сегодня предстоит у престола Вседержителя, молясь за всех нас здесь собравшихся. Молится о Церкви нашей, об Отечестве нашем, о всех нас, которые любят Бога и любят святых Его. Пусть молитвы преподобного Иоанна Затворника и его любовь покрывают всех здесь собравшихся, а в конце литургии он своими мощами и своим образом выйдет обойти нашу святую обитель, каждого благословит, каждого услышит», - отметил наместник Святогорской лавры митрополит Арсений.

На площади между Успенским собором и пещерником в 7.00 был совершен водосвятный молебен преподобному Иоанну Затворнику.

Литургию в главном храме Лавры возглавил митрополит Арсений.

После Литургии раку с мощами святого Иоанна пронесли крестным ходом из Успенского собора на Лаврскую площадь, где перед ними был совершён молебен.

По возвращении крестного хода в Успенский собор состоялся чин о Панагии.

По святогорской традиции все присутствующие были приглашены на трапезу праздничного дня.

*** Преподобный Иоанн родился в многодетной мещанской семье в Курске в 1795 году.

По смерти отца Иоанн получил от своей матери благословение на монашество и начал подвизаться в Глинской Богородицкой пустыни (Сумщина). Там он жил 11 лет, после чего перешел в Святогорский монастырь.

 Там святой Иоанн усердно нёс послушание эконома, и за свои труды и благочестие был посвящён в иеромонаха и назначен духовником для приходящих богомольцев.

Затем 17 лет он провёл в затворе.

 При жизни сподобился дара прозорливости и силы молитвы.

 Дав обещание выйти из затвора по первому требованию настоятеля, святой Иоанн исполнил его, согласившись перебраться на больничный хутор прежде самой своей кончины, которую и предсказал.

 Почил подвижник 24 августа 1867 года. Преподобный Иоанн был канонизирован 24 августа 1995 году как местночтимый святой. В ноябре 2017-го его имя внесли в общецерковный месяцеслов, то есть с этого времени поминается всей Церковью.
ForUm

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