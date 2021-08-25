Верующие Украинской Православной Церкви имеют гарантированное Конституцией право на молитвенные стояния, которыми они хотят донести Константинопольскому патриарху Варфоломею и украинским властям, что после томоса они никуда не исчезли и не хотят входить в состав ПЦУ.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви об этом в Фейсбук написал глава Юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов.

«Согласно Конституции Украины, граждане Украины, которыми так же являются и верующие Украинской Православной Церкви, имеют право на мирные собрания (ст. 39), а так же на свободу мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений (ст. 34)», - напомнил протоиерей Александр, добавив, что молитвенное собрание верующих в Мариинском парке происходило в соответствии с Конституцией Украины.

Глава юротдела подчеркнул, что верующие УПЦ с помощью молитвенных стояний «пытаются донести как патриарху Варфоломею, так и руководству страны, что они существуют».

«Официальная статистика государства и многочисленные крестные хода, которые происходили этим летом в разных частях нашей страны показывают, что верующих УПЦ много, намного больше, чем у ПЦУ, и они реальные люди в отличие от статистки ПЦУ», - подчеркнул юрист.

Священнослужитель обратил внимание, что после «томоса Варфоломея», ни верующие, ни священнослужители УПЦ никуда не делись.

«Более того, они не желают входить в состав новосозданной ПЦУ. Тогда их решили силой и обманом туда загнать. Тайная перерегистрация религиозных общин, силовые захваты храмов, дискриминация за принадлежность к УПЦ, эти и многие другие нарушения прав верующих, побуждают людей выходить на молитвенные стояния и крестные хода, чтобы донести об этих проблемах», - сказал протоиерей Александр.

Он отметил, что «Варфоломей почему-то позорно избегает встречи с людьми, которых он считает своей паствой, прячась за ширмой канонической традиции».

«Мне кажется, что Евангельская традиция намного выше канонической традиции. Если взялся лечить, так лечи, хороший врач всегда следит за результатами своего лечения», - подытожил протоиерей Александр Бахов.