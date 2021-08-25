За прошедшие сутки, 24 августа, зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.
Вблизи Новомихайловки и Причепиловки российские наемники обстреливали наши позиции из стрелкового оружия.
На Луганщине и Донетчине были зафиксированы пролеты вражеского беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения.
В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще двое получили ранения.
Воинов были срочно эвакуировали и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья одного защитника - тяжелое, другого - удовлетворительное.
Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего.
На действия врага дан адекватный ответ.
Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ через установленный координационный механизм.
По состоянию на 7:00 25 августа нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
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