Молитва и единение с Богом дает силы сохранить себя в информационном шуме.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«В наши проблемные дни нам бы стоило спросить себя, многим ли людям мы помогли, пусть даже не материально - добрым словом, моральной поддержкой, утешением и хорошим советом? Не забыли ли за житейскими заботами о ближнем? И ладно еще житейские заботы. Сколько времени мы проводим за бесконечным скроллингом новостных лент в смартфонах либо вовсе - за просмотром глупых и пустых видеороликов или за диванными политическими баталиями», - отметил митрополит Антоний.

По словам управделами УПЦ, цифровой шум имеет свойство закрывать от нас самое главное в жизни - общение с Богом и помощь ближнему.

«Каковы главные данные нам заповеди? «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей: Возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки» (Мф. 22:37–40). Мы же сами скрываем себя при помощи цифровой завесы от исполнения этих заповедей. Некоторые даже мнят, что заняты важным делом в сети: постят иконки и цитаты святых отцов, пишут гневные комментарии в адрес противников Церкви и раскольников. Но если нет любви к Господу и любви к ближнему, всё это не сможет скомпенсировать главное и превратится в суету с духовным окрасом», - подчеркнул владыка.

Митрополит Антоний призвал в последние дни Успенского поста «встряхнуть себя, отрезвиться, отвлечься от бесконечных «важных» дел и попытаться хоть немного принести добра в этот суетный мир».