Первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко рассказал о планах парламента на осень. А также допустил возможніе кадровые изменения в правительстве.

Об этом он сказал в комментарии журналистам. Отвечая на вопрос о законодательных планах парламента на осень, депутат отметил, что на эту тему состоялось уже несколько совещаний, а завтра состоится «серьезное совещание в Верховной Раде». «Возможно, до отъезда президента будет совещание с президентом», - добавил он, сообщает УНИАН.

Корниенко отметил, что у депутатов есть «пакет долгов», в частности, по вопросам деолигархизации и «ресурсный» законопроект №5600.

«И есть пакет по корпоративному управлению... Есть НАБУ, второе чтение, есть по приватизации 5 законов - часть первое, часть - второе чтение. Есть еще законопроекты, которые связаны с пакетом МВФ, дополнительные, связанные с реформированием банковской сферы и независимостью Национального банка. И конечно, есть разные социальные инициативы», - рассказал Корниенко.

Он добавил, что есть и системные реформы, которые необходимо запускать на следующей сессии. В частности, речь идет о пенсионной реформе.

«Надо работать над завершением земельной реформы: мы должны принять закон о возмещении процентов - для того, чтобы фермеры могли брать кредиты на покупку земли. И конечно, это и различные социальные инициативы, и бюджетный процесс», - сказал парламентарий.

Кроме того, Корниенко напомнил, что ранее уже анонсировалось внесение законопроекта о внесении изменений в Конституцию относительно децентрализации.

«И конечно, актуальные вопросы, которые связаны с государственной властью, с государственной политикой, такие как реформирование системы управления городом Киевом, что тоже обсуждается», - подытожил Корниенко.

Кроме того, Корниенко не исключает кадровых изменений в правительстве осенью. «Кадровые изменения будем смотреть, как будет складываться ситуация. Где-то, возможно, министры сами будут просить об отставке. Где-то, возможно, будут представления какие-то со стороны президента или с нашей стороны. И будем смотреть, мы готовы оперативно реагировать на все кадровые моменты», - отметил Корниенко.

Он напомнил, что кадровые вопросы не требуют отдельного внесения в повестку дня парламента.