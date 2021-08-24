В США анонсировали доклад, в котором будет сообщено о происхождении коронавируса. По словам официального представителя Белого дома Джен Псаки, доклад могут представить уже сегодня, 24 августа.

Об этом говорится в заявлении Псаки, которое размещено на сайте Белого дома, сообщает УНИАН.

По словам Псаки, первым доклад увидит президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден. Уже потом информацию из доклада могут узнать представители СМИ.

Также она отметила, что доклад могут представить уже 24 августа. Однако на подготовку к общедоступной редакции может потребоваться несколько дней.

«Точной даты у меня нет, однако я ожидаю, что это осуществится уже через несколько дней», - отметила Псаки.