Константинопольский патриарх Варфоломей провел вместе с главой Православной церкви Украины митрополитом Епифанием литургию под открытым небом у Софийского соборе в Киеве. Об этом свидетельствует трансляция на YouTube-канале церкви.

Проход на территорию собора осуществлялся с соблюдением мер безопасности через металлические рамки. Проезжая часть по улице Владимирской была перекрыта.

На службу пришло не менее тысячи прихожан.