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Киевскую область прибыло 300 тонн арбузов из Херсонской области, предназначенных для жителей столицы. Их накануне доставило судно ООО СП Нибулон в филиал своей компании.

Об этом сообщает пресс-служба Нибулона.

Там рассказали, что рейс длился почти неделю и стал пятой транспортировкой бахчевых по Днепру с юга Украины.

«Накануне 30-летнего юбилея Дня Независимости Украины буксир Нодари Чантурия с несамоходным судном NBL-003 доставили в пункт назначения 300 тонн спелых арбузов, собранных на полях Херсонской области для киевлян и гостей столицы», — заявили в компании.
ForUm

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