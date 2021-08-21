Из Каменец-Подольского 40 тысяч верующих Украинской Православной Церкви вышли крестным ходом в Свято-Успенскую Почаевскую лавру.

Фото: svsobor.com

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на svsobor.com, паломники за неделю пройдут пешком 250 километров до Почаевской лавры.

«На протяжении нескольких столетий православные христиане отправляются из Каменца-Подольского на богомолье в Почаев. За этот небольшой отрезок времени, преодолевая расстояние в 250 км, каждый крестоходец имеет возможность в какой-то степени закалить свое тело и душу, научиться сострадать ближним, смиряться, терпеть, проявлять христианскую любовь и благотворительность, в конце концов просто понять себя, заглянув в свою сущность», – отметили в епархии.

Молитвенное шествие началось в предместье Каменца-Подольского – от храма Рождества Пресвятой Богородицы в селе Должок.

Митрополит Каменец-Подольский и Городокский Феодор возглавил соборный молебен, обратился к верующим с напутственным словом, благословил паломников и сам возглавил крестный ход.

По предварительным данным шествие насчитывает более 40 тысяч человек, в котором принимают участие паломники из Сербии, Беларуси, Румынии и других стран. Колонна крестоходцев растянулась на 10 километров.