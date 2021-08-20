Кадровые пертурбации в МВД по направлению борьбы с криминалитетом являются результатом договорённостей теневого мира с нынешним руководством страны, что чревато разгулом преступности. Речь об этом идет в статье «Реванш криминалитета. Как и почему ОП затеяли кадровые перестановки в НПУ», опубликованной изданием Gazeta.UA.

«Под шумок естественной кадровой текучки последовали сомнительные отставки опытных и профессиональных руководителей, демонстрировавших высокие показатели работы. Так по непонятным на первый взгляд причинам в отставку отправляют ряд должностных лиц, и в первую очередь - Замглавы Нацпола Евгения Коваля – начальника криминальной полиции, и Руслана Марчука – главу департамента стратегических расследований. Любопытно, что именно эти люди принимали непосредственное участие в борьбе против воров в законе. Казалось бы – работа идет успешно, однако по имеющейся информации из внутренних источников в органах, оказывается, как раз это и стало причиной для их «устранения» из системы. Криминалитет потребовал реванш!» - говорится в публикации.

Автор отмечает, что по имеющейся информации, многие из ранее уволенных представителей криминалитета нашли подход к новому главе МВД Денису Монастырскому.

«Или точнее – к Офису Президента. Денис Монастырский, к сожалению, не имеет ни профессионализма, ни опыта для работы на той должности, куда его усадил ОП. Все поступающие оттуда команды он выполняет молниеносно, используя профессионалов в качестве расходного материала. Что будет со страной, когда она лишится профессиональных кадров – над эти теперь не задумываются ни в МВД, ни в ОП», - подчёркивает он.

В статье отмечается, что с приходом новой власти в МВД государство похоже неминуемо ждёт разгул криминала.

«За ширмой» многие представители органов начинают сотрудничать с теневым миром фактически на партнёрских условиях… И в ближайшее время, скорее всего, сотрудники Нацпола могут столкнуться и с влиянием иного рода со стороны криминалитета – каким оно будет, ну это уже зависит личных интересов и возможных договорённостей», - подытожил автор.