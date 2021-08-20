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Англоязычный онлайн-марафон «Украина вдохновляет», ориентированный на зарубежную аудиторию, выйдет в эфир в социальных сетях Министерства иностранных дел, иностранных дипломатических учреждений Украины и ГУ «Украинский институт» 24 августа 2021 и будет транслироваться во всех часовых поясах: от Японии до Калифорнии на западном побережье США. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе ведомства.

Главная цель проекта – показать, что Украина - это современное, инновационное и креативное государство, которое динамично развивается.  

Во время онлайн-марафона зрителям расскажут о нашем государстве известные украинцы - спортсмены, исполнители, художники, предприниматели, новаторы и все, кто двигает страну вперед, формирует ее современный образ. Кроме того, своим опытом и впечатлениями об Украине поделятся иностранцы, которые уже много лет успешно работают и постоянно проживают здесь.

Зарубежные зрители окунутся в атмосферу современной Украины, услышат ее ритмы, увидят потрясающие пейзажи, посетят художественные галереи, модные показы и съемочные киноплощадки, узнают об ІТ инновациях и секретах украинской кухни, побывают на крупных стадионах и спортивной тренировочной базе украинской сборной, а также смогут даже покорить вместе с Украинской одну из самых высоких и самых сложных в мире горных вершин.
ForUm

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