СБУ в Днепропетровской области заблокировала схему незаконной поставки продукции в «ДНР». По предварительной информации, прибыль злоумышленников составила более 20 млн долларов США, сообщил пресс-центр ведомства.

Организовали противоправный механизм две жительницы Донецка. Схема была под видом экспорта продуктов питания украинского производства и медикаментов известных иностранных брендов в одну из стран Южного Кавказа транзитом через Россию.

После пересечения российской границы маршрут отправлений резко меняли и незаконно переправляли их на временно оккупированные территории Донецкой области.

Налоги и сборы от продажи товаров шли на содержание бандформирований и оккупационных администраций.

По данным следствия, товары отгружали в адрес подставных фирм. А чтобы «прикрыть» схему документально, организаторы привлекли в качестве «партнера» подконтрольное юридическое лицо из реального сектора экономики Украины. Таким образом создавалась видимость законной внешнеэкономической деятельности.

Соорганизатора преступной схемы поймали «на горячем», когда она прибыла из Донецка для ведения переговоров с «партнерами» по дальнейшим незаконным поставкам продукции в «ДНР».

В ходе проведенных обысков в офисных помещениях в Мариуполе и по месту временного проживания злоумышленницы в Киеве изъято:

компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности;

бухгалтерскую документацию финансово-хозяйственной деятельности предприятий, привлеченных к незаконной схеме.

Сейчас злоумышленнице сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористической организации) Уголовного кодекса Украины и решается вопрос об избрании ей меры пресечения.