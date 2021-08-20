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Верующие Харьковской епархии Украинской Православной Церкви выступили против визита патриарха Варфоломея в Украину.

Как сообщает Центр информации УПЦ, возле кафедрального собора Украинской Православной Церкви в Харькове прошел флешмоб #СТОПВАРФОЛОМЕЙ.

Фото флешмоба опубликовал иеродиакон Даниил Гаврилин. на своей странице в Фейсбук.

Прихожане УПЦ сфотографировались с плакатами, на которых выражена позиция верующих относительно приезда главы Фанара в Киев.

По словам отца Даниила, верующие попросили патриарха Варфоломея не приезжать на их землю, ведь из-за его решений и антиканонических действий в Украине посеяны вражда, ненависть и разделение, проливаются слезы, бьют православных священников и мирян и захватывают храмы.

К флешмобу против приезда Константинопольского патриарха Варфоломея в Украину присоединились верующие Харьковской, Тернопольской, Ровенской, Винницкой, Одесской, Запорожской епархий.
ForUm

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