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Следователи ГБР сообщили о подозрении руководителям подрядных организаций, которые проводили строительные работы в коммунальном некоммерческом предприятии «Консультативно-диагностический центр» Святошинского района Киева.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе бюро, подрядные организации завысили объемы фактически выполненных строительных работ, а в актах принятия указали недостоверные данные.

Физическое лицо-предприниматель, который по договору с диагностическим центром осуществлял технический надзор за строительством, ненадлежащим образом проверил выполнение работ.

Из-за этого на счета подрядных организаций были незаконно перечислены бюджетные средства в объеме почти 3,6 млн гривен, повлекшее материальный ущерб территориальной общине Киева.

Руководителям подрядных организаций сообщено о подозрении в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением и служебном подлоге (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УК Украины).

Им может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Предпринимателю, который осуществлял технический надзор на объекте, сообщается о подозрении в служебной халатности, которая повлекла тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Ему может грозить лишение свободы на срок до 5 лет.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Киевская городская прокуратура, оперативное сопровождение - ГБР.
ForUm

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