За прошедшие сутки, 19 августа, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, из которых 7 обстрелов и 2 пролета БПЛА, говорится в сводке ООС.

В направлении Новоалександровки российские наемники вели огонь из стрелкового оружия.

У Крымского противник обстреливал наши позиции из минометов 120-го калибра.

Неподалеку Нью-Йорка враг вел огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Невельского и Новозвановки оккупанты применяли станковые противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

В районе населенного пункта Красногоровка вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

У Пивденного наемники обстреливали украинские позиции по ручных противотанковых гранатометов.

Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-10», а в Донецкой области - враждебного беспилотного летательного аппарата типа «квадрокоптер» с пересечением линии разграничения.

В результате обстрелов противника один военный получил несовместимое с жизнью огнестрельное ранение.

На вражеские обстрелы наши защитники открывали огонь.

По состоянию на 7:00 утра 20 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.