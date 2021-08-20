За прошедшие сутки, 19 августа, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, из которых 7 обстрелов и 2 пролета БПЛА, говорится в сводке ООС.
В направлении Новоалександровки российские наемники вели огонь из стрелкового оружия.
У Крымского противник обстреливал наши позиции из минометов 120-го калибра.
Неподалеку Нью-Йорка враг вел огонь из станковых противотанковых гранатометов.
Вблизи Невельского и Новозвановки оккупанты применяли станковые противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.
В районе населенного пункта Красногоровка вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
У Пивденного наемники обстреливали украинские позиции по ручных противотанковых гранатометов.
Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-10», а в Донецкой области - враждебного беспилотного летательного аппарата типа «квадрокоптер» с пересечением линии разграничения.
В результате обстрелов противника один военный получил несовместимое с жизнью огнестрельное ранение.
На вражеские обстрелы наши защитники открывали огонь.
По состоянию на 7:00 утра 20 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
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