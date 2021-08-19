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19 августа в Нацполицию от ГосЧС поступила информация, что на острове Джарылгач вблизи пгт Лазурное Скадовского района во время купания на матрасе исчезло 2 человека 1980 и 2013 г.р. – отдыхающие из Львова. Сразу начались поиски, сообщила пресс-служба ГосЧС.

По состоянию на 15:35 на острове Джарылгач у берега в воде работниками Нацполиции найдено тело ребенка (2013 г.р.), поиски пропавшего отца продолжаются. Дополнительно привлечено 4 человека водолазного отделения АРЗ СП.

Всего к поискам привлечены 25 человек и 6 ед. техники, в т. ч. 5 плавсредств, из них 9 человек и 1 плавсредство ГосЧС.
ForUm

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