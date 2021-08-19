также в разделеРелигия
Священник УПЦ рассказал о духовном смысле Преображения Господнего
В Запорожской области верующие УПЦ пройдут 30 км крестным ходом к чудотворной иконе «Всецарица» 8
Митрополит Антоний рассказал, чему учит праздник Преображения 6
Предстоятель УПЦ рассказал, что поможет преобразить жизнь каждого человека 4
На Киевщине прославят в лике святых священника, расстрелянного в 1937 году 17
Верующие УПЦ сегодня празднуют Преображение Господне 17
Епископ УПЦ объяснил, как защитить детей от пропаганды аморальных ценностей 26
На Ровенщине УПЦ проводит съезд для детей с инвалидностью 10
В УПЦ рассказали о роли Предстоятеля в жизни Церкви 10
В Киево-Печерской лавре на Преображение состоится 6 литургий 13
Священник Константинопольского патриархата: Митрополит Онуфрий – Божий дар Украине 31
Митрополит Антоний объяснил, когда человек становится по-настоящему верующим 12
Криворожская епархия УПЦ подарила афонскому монастырю уникальную икону 10
В Запорожье УПЦ в День Независимости совершит литургию на 12 языках 9
Епископ УПЦ рассказал о новом святом, который первым использовал телеграф 22
В УПЦ открыли два новых монастыря 12
Митрополит Онуфрий рассказал, какой человек может стать святым 8
Известные украинцы - верные УПЦ написали открытое письмо Патриарху Варфоломею 86

Сегодня в Киево-Печерской лавре верующие отпраздновали Преображение Господне.

Фото: news.church.ua

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, в Успенском соборе Киево-Печерской лавры Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил Божественную литургию. Ему сослужили представители епископата и духовенство.

После чтения Евангелия Блаженнейший обратился к пастве со словом проповеди. Архипастырь рассказал верующим о Преображении Господа Иисуса Христа и о значении этого события для христиан.

«Преображение, которое совершил Господь горе Фавор, напоминает нам о том, что Бог есть свет, Бог есть жизнь, Бог есть сила, Бог - премудрость, Бог - красота, Бог - это желание человеческого сердца. Господь Своим Преображением призывает нас к тому, чтобы мы в этой жизни старались преображаться из одного образа в лучший», - подчеркнул Митрополит Онуфрий.

За богослужением вознесли особые молитвы о прекращении эпидемии, о врачах и выздоровлении больных.

Предстоятель также совершил освящение винограда и плодов, которое традиционно проходит на праздник Преображения.

«Пусть Господь наполняет нас Своей силой и благодатью, которая преображает человека, которая ведет человека к вечной жизни во Христе», - пожелал Митрополит Онуфрий.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

0
Теги