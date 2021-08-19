также в разделеРелигия
Священник УПЦ рассказал о духовном смысле Преображения Господнего
В Киево-Печерской лавре верующие празднуют Преображение Господне
Митрополит Антоний рассказал, чему учит праздник Преображения 6
Предстоятель УПЦ рассказал, что поможет преобразить жизнь каждого человека 4
На Киевщине прославят в лике святых священника, расстрелянного в 1937 году 17
Верующие УПЦ сегодня празднуют Преображение Господне 17
Епископ УПЦ объяснил, как защитить детей от пропаганды аморальных ценностей 26
На Ровенщине УПЦ проводит съезд для детей с инвалидностью 10
В УПЦ рассказали о роли Предстоятеля в жизни Церкви 10
В Киево-Печерской лавре на Преображение состоится 6 литургий 13
Священник Константинопольского патриархата: Митрополит Онуфрий – Божий дар Украине 31
Митрополит Антоний объяснил, когда человек становится по-настоящему верующим 12
Криворожская епархия УПЦ подарила афонскому монастырю уникальную икону 10
В Запорожье УПЦ в День Независимости совершит литургию на 12 языках 9
Епископ УПЦ рассказал о новом святом, который первым использовал телеграф 22
В УПЦ открыли два новых монастыря 12
Митрополит Онуфрий рассказал, какой человек может стать святым 8
Известные украинцы - верные УПЦ написали открытое письмо Патриарху Варфоломею 86

В Запорожской области 30 августа верующие Украинской Православной Церкви пройдут крестным ходом с молитвой об онкобольных к чудотворной иконе Богородицы «Всецарица» в Свято-Елизаветинском монастыре.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Лука (Коваленко) написал в своем Телеграм-канале.

«В последнее время онкологические заболевания стали настоящим бичом. У многих из нас есть близкие и знакомые, страдающие от этого страшного недуга. Многие обращаются ко мне лично и в наши храмы с просьбой помолиться об исцелении страдающих онкологическими заболеваниями разной степени тяжести, облегчении страданий болящих. Во всем мире особым почитанием пользуется икона Божией Матери «Всецарица», известная как врачевательница от этого недуга…Дорогие мои! Я приглашаю всех желающих и имеющих силы пройти 30 км между нашими женскими монастырями с молитвой ко Пресвятой Богородице, испрашивая у нее Материнского ходатайства пред Небесным Сыном, и своим паломническим трудом прославить Божию Матерь», - обратился митрополит Лука.

Крестный ход начнется 30 августа в Свято-Николаевском женском монастыре Запорожья, где в 7.00 начнется Божественная литургия, во время которой участники крестного хода и все желающие смогут причаститься Святых Христовых Таин.

После Божественной литургии верующие с иконами Богородицы «Всецарица», Запорожской «Самарская» («Новокайдакская») и молитвой пройдут до Свято-Елизаветинского женского монастыря, где паломников ждет встреча, ужин и ночлег. 

31 августа, в день праздника иконы «Всецарица», в Свято-Елизаветинском монастыре в 8.00 начнется праздничная Божественная литургия.

«Давайте вместе совершим Крестный ход и обратимся к нашей Мамочке-Заступнице за благословением, испрашивая облегчения для себя, близких и всех, страдающих онкозаболеваниями и прочими недугами, ведь Матерь Божия всегда ходатайствует о нас пред своим Сыном - Господом нашим Иисусом Христом», - призвал митрополит Лука.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги