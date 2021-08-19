Каждому человеку необходимо постоянное духовное развитие на пути к Богу.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий сказал в проповеди в день Преображения Господнего.

По словам Предстоятеля, Преображение Господне, когда Спаситель показал апостолам славу Своего Божества, напоминает нам о том, что каждый в этой жизни «должен стараться преображаться из одного образа в лучший».

«Господь на горе Фаворской показал сразу славу Своего Божества. А человек должен открыть в себе образ Божий. Конечно, это происходит медленно, постепенно, небольшими шагами, которые даже незаметны для человеческого глаза, но должно происходить. Человек - это живое существо. А все живое не может стоять на месте - оно или поднимается, развивается, или истощается и умирает. Христианин должен постоянно подниматься, постоянно духовно совершенствоваться», - отметил Митрополит Онуфрий.

Предстоятель объяснил, что преображение человека происходит с помощью молитвы и через исполнение заповедей Господних.

«Когда человек молится, но живет, как сам того хочет, то его молитва слабая, она, может, и преображает, но очень слабо и незаметно. Молитва человека, живущего по заповедям Божьим, сильная и поэтому сильно преображает человека», - отметил Блаженнейший и посоветовал: «Чтобы у нас была сильная молитва, которая преображала нас, мы должны стараться жить по заповедям Божьим, по заповедям любви - любви к Богу и любви к человеку».

Предстоятель пожелал верующим помощи Божией, чтобы жизнь была полна постоянного преображения и молитвы, которой человек и преображается.

«Тогда Божье благословение будет с нами в этой земной жизни, будет помогать и укреплять нас во всех испытаниях, во всех трудностях жизни. А когда Бог призовет нас в Вечность, Господь причислит нас к лику святых, которые на небе едиными устами и единым сердцем прославляют Триединого Бога Отца, и Сына, и Святого Духа», - подытожил Митрополит Онуфрий.