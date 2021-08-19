51% опрошенных граждан Украины поддерживают идею восстановления смертной казни в Украине.

Таковы данные социологического опроса «Поколение независимости: ценности и мотивации», проведенного Социологической группой «Рейтинг», сообщает УНИАН.

В то же время 45% - против этого, а 4% - не смогли ответить Больше всего такую идею поддерживают пожилые люди, более бедные, с низким уровнем образования, мужчины, а также те, кто испытывает негативные эмоции к себе (стыд, гнев, печаль, равнодушие и страх).

В частности, 57% людей возрастом более 61 года поддерживают идею смертной казни, а среди людей 16-24 лет - всего-37%, среди 25-30-46%.

Среди опрошенных мужчин - 55% поддерживают смертную казнь, а среди женщин - 49%.

Регионально Киев против смертной казни (55%), Далее идут Галичина (52%) и Запад (47%) – возможно из-за более высокого уровня веры в Бога. В то же время за смертную казнь - 58% опрошенных на юге, 55%- в центре и 54% - на востоке.

В Украине мораторий на исполнение смертных приговоров вступил в силу в 1995 году, однако нормально заработал лишь с 1997 года. 29 декабря 1999 года Конституционный Суд Украины признал, что смертная казнь противоречит Конституции Украины.