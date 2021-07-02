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Министерство юстиции США приостановило исполнение смертных приговоров, вынесенных на федеральном уровне, после исторического случая применения смертной казни администрацией Дональда Трампа, исполнившей 13 приговоров за шесть месяцев.

Министр юстиции - генеральный прокурор Меррик Гарланд заявил вечером в четверг 1 июля о введении моратория на казни на федеральном уровне, пока Министерство юстиции проводит проверку своей политики и процедур в отношении высшей меры наказания, сообщает УНИАН со ссылкой на AP.

«Министерство юстиции должно обеспечить каждому в федеральной системе уголовного правосудия не только соблюдение прав, гарантированных Конституцией и законами Соединенных Штатов, но и справедливое гуманное обращение. Это обязательство имеет особую силу в делах о смертной казни», - сказал Гарланд.

По его словам, департамент рассмотрит протоколы, введенные предыдущим генеральным прокурором Уильямом Барром, в частности, коснется проблемы «риска боли и страданий, связанных с применением пентобарбитала» - снотворного препарата, используемого для смертельных инъекций.

Решение Минюста временно приостанавливает казни, но не прекращает практику их применения окончательно и не мешает федеральным прокурорам продолжать добиваться смертной казни для подсудимых.

В то же время президент Джо Байден заявлял, что выступает против смертной казни, а его команда пообещала принять меры по прекращению исполнения смертных приговоров. При этом ранее сам Байден участвовал в разработке законов 1994 года, добавивших 60 федеральных преступлений, за которые преступника могли казнить - среди них были несколько преступлений, не приведших к смерти пострадавшего.

Сейчас смертную казнь в США как меру наказания поддерживают около 55% опрошенных жителей, что считается почти историческим максимумом после пика в середине 1990-х годов.
ForUm

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