Разноцветные цветы обычно считаются самым большим украшением сада. Однако довольно быстро цветущие растения теряют свою красоту, что сильно сказывается на ценности этих растений. Для того чтобы сад привлекательно выглядел круглый год, стоит посадить в нем декоративные лиственные растения.

Декоративные растения нуждаются в тщательном уходе, в том числе в правильном внесении удобрений.

Перед посадкой лучше купить удобрения заранее. Их нужен целый комплекс – минеральные, органические, составные.

Почему стоит размещать в саду декоративные растения?

Растения с декоративными листьями - прекрасное дополнение садовых композиций. В отличие от короткоживущих растений, они сохраняют декоративность в течение всего сезона, благодаря чему значительно повышают привлекательность сада после увядания различных цветов.

Поздней осенью или весной они часто становятся самым крупным украшением сада. За растениями с декоративными листьями обычно довольно легко ухаживать - они не требуют особой почвы и ухода. Но их нужно регулярно подкармливать, четыре-пять раз за сезон. Поддержание их в отличном состоянии не требует больших усилий. Часто они могут расти даже в тенистых местах, но не в бедной почве, в которой отсутствуют питательные вещества, где цветы совершенно не справляются.

Декоративные растения с красивыми листьями широко используются в оформлении сада. Их можно применить для создания фона для цветов или многолетников, а также для демонстрации их красоты на клумбах. Они подходят для оформления самостоятельных красочных композиций. Многие из них можно использовать для заполнения пустых пространств в саду. Растения с окрашенными листьями также можно использовать для создания цветных пятен, оживляющих композиции. Некоторые из них идеально смотрятся на дачном участке в качестве пасьянса. Многие из них можно успешно выращивать в горшках и контейнерах. Для яркости пятен лучше использовать удобрения, которые закисляют почву.

Растения с декоративными листьями также обладают многочисленными красочными возможностями. Их листья отличаются разнообразием окраски, форм и фактуры. Благодаря этому они могут составлять интересный, привлекающий внимание композиционный элемент.

Растения с декоративными листьями придают композициям легкость и выразительность, раскрашивают и разнообразят клумбы, нарушают однообразие сада. Если их правильно выращивать и регулярно подкармливать, применяя удобрения, можно получить пышноцветущий яркий сад.