Общеизвестный факт: содержание собственных автомобилей украинцам обходится в весьма круглую копеечку. Но еще более интересными оказались выводы консалтинговой компании Scrap Car Comparison (Великобритания), сотрудники которой провели обширные аналитические исследования в 40-а странах мира и подсчитали, во сколько обходится покупка и обслуживание автомобиля среднестатичному гражданину относительно его среднегодового заработка. На основании этих расчетов были составлены два рейтинга: топ благоприятных стран для автовладельцев и, мягко говоря, неблагоприятных.

Украина – на 6-ом месте анти рейтинга

Перейдем к самому кульминационному моменту – оглашению результатов, которые подтвердили: в Украине крайне дорого и очень невыгодно быть владельцем автомобиля.

Свои расчеты британцы производили, отталкиваясь от затрат на покупку, обслуживание и использование таких моделей, как Volkswagen Golf и Toyota Corolla. В общую сумму вошли стоимость автомобиля, топлива, страховки и техобслуживания. Затем итоговые цифры по каждой стране соотносили с ежегодными доходами гражданина среднего класса.

В итоге, Украина оказалась в анти рейтинге, то есть, среди тех стран, где владеть автомобилем – ну очень дорогое удовольствие. Исследования установили, что эквивалент по нашей стране составляет 413,78%. Это означает, что нашему средне статичному соотечественнику для того, чтобы приобрести и иметь возможность обслуживать личное авто, необходимо вынуть из своего бюджета более 4-ех среднегодовых заработных плат.

Еще хуже, чем в Украине, оказалась ситуация в Турции (1-ое место антирейтинга – 652,29%), в Аргентине (2-ое место – 515,77%), в Колумбии (3-е место – 508,93%), в Уругвае (4-ое место – 443,68%) и в Бразилии (5-ое место – 441,89%). Украина оказалась – на 6-ом месте. За нами следуют Гватемала (7-ое место – 355,94%), Россия (8-ое место – 290,04%), Мексика (9-ое место – 285,2%) и Коста-Рика (10-ое место – 269,83%).

Топ благоприятных стран для владения автомобилем

Приобрести и содержать автомобиль, согласно данным рейтинга, оказалось дешевле всего в Австралии – достаточно всего лишь полгода потрудиться (1-ое место положительного топа – 49,48%), почти так же – в США (2-ое место – 54,87%), в Дании (3-е место – 60,34%). Далее следуют: Канада (64,40%), Швеция (75, 74%), Германия (78,44%), Голландия (84,65%), Франция (87%), Великобритания (89,36%) и Финляндия (91,58%).

Ну что можно добавить к вышеизложенному? Хорошо там, где нас нет! А также поздравить наших мужественных соотечественников, которые, не смотря ни на какие финансовые трудности и преграды, уверенно и твердо держат руль родного автомобиля и твердо им управляют, с оптимизмом направляясь в светлое будущее! Ведь они, как и все мы, уверенны: оно – не за горами!



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