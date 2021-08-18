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Отказаться от стационарного компьютера в пользу лэптопа многие решаются только сейчас. Этому способствовали технический прогресс в сегменте ноутбуков и появление множества доступных и функциональных моделей для тех или иных задач.

Что учесть при выборе первого портативного ПК и каких ошибок можно избежать при правильном подходе к покупке, рассказали консультанты интернет-магазина электроники Eldorado.

Минимальные требования к первому девайсу

Экономить и выбирать самые бюджетные модели – сомнительное решение. Лучше присмотритесь к среднему сегменту: любая модификация Asus VivoBook, к примеру, станет отличным вариантом для большинства сценариев использования. 

С ним вы сможете:

  • изучить принципы и фишки работы с лэптопом;
  • запускать базовые и требовательные программы;
  • играть в современные игры на высоких настройках графики;
  • работать и отдыхать у экрана как в помещении, так и на улице.

Сбалансированные комплектующие, запас мощности на несколько лет использования и удобство модели в поездке - благодаря таким характеристикам VivoBook выбирают в качестве: 

  • рабочего инструмента деловые люди;
  • “игрушки” – подростки или школьники;
  • надежного средства связи – путешественники;
  • домашнего компьютера – требовательные пользователи.

Пристальное внимание на 4 критерия

В зависимости от целей определите требуемые характеристики ноутбука, но таким образом, чтобы оставался некоторый запас мощности. Даже если выбираете устройство для фильмов и мессенджеров, предпочтите современные решения. 

Итак, в первую очередь оценивайте такие моменты:

  • процессор. Откажитесь от Celeron Athlon в пользу Pentium или Ryzen;
  • видеокарта. Если в ваших планах игр нет, берите модель с интегрированным в процессор видеочипом – это сэкономит заряд батареи;
  • оперативную память. Рассматривайте варианты на 6 и более ГБ, поскольку ОЗУ отвечает за многозадачность устройства;
  • диагональ дисплея. Если нужен домашний вариант, подойдет размер экрана в 15,6 дюйма или больше, а для выездной работы предпочтительнее компактные варианты на 13–14 дюймов.

Следуя этим рекомендациям, вы легко найдете оптимальный ноутбук для любых задач – от прогрессивных игровых моделей до экономичных офисных лэптопов.

Что можно исправить, если ошиблись с покупкой

Принято считать, что апгрейд – прерогатива стационарных системных блоков, поэтому если какой-то из компонентов ноутбука вас разочаровал, остается только смириться с этим.

Развенчиваем миф: современные лэптопы можно усовершенствовать даже без особого опыта в обслуживании техники. При необходимости вы легко замените HDD-накопитель на скоростной SSD или добавите несколько гигабайт оперативки.

Если планируете более серьезные изменения, обратитесь в мастерскую, там помогут заменить процессор, материнскую плату или видеокарту.

Ну, а если поняли, что ноутбук вас полностью разочаровал, продайте его на вторичном рынке или обменяйте с доплатой по программе Trade-In.

 
ForUm

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