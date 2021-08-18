Одесская областная государственная администрация выступила с инициативой переноса начала учебного года в учреждениях общего среднего образования и высших учебных заведениях с 1 на 20 сентября. Идею уже поддержали Николаевская и Херсонская ОГА.

Как сообщается на сайте обладминистрации, важным вопросом социально-экономического развития Одесской области являются возможный экономический эффект от продления туристического сезона, по поводу чего предоставили свои доклады директор Департамента экономической политики и стратегического планирования ОГА Дмитрий Радулов и ученый секретарь Института проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины, проф. д-р экономических наук Нина Хумарова.

«Исторически сложилось, что курортный сезон в Одесской области обычно начинался с середины мая. Однако несколько последних лет наблюдается тенденция изменения климатических условий: май и июнь сопровождаются частыми осадками, ветрами и отсутствием тепла, а сентябрь туристы называют «бархатным сезоном», то есть лучшим временем для приезда в приморские регионы Одесской, Николаевской и Херсонской областей. Так что в этом году открытие курортного сезона не сопровождается туристическим бумом, при этом продление официального туристического сезона и использования для развития туристического потенциала южных регионов «бархатного сезона» сентября увеличит поступления в бюджеты и предоставит рабочие места тысячам жителей», - определил актуальность вопроса Радулов.

По предварительным расчетам указанного Института проблем рынка в течение сентября этого года приморские регионы могут дополнительно получить около 600 млн грн в местные бюджеты в сфере «индустрии гостеприимства и экономики впечатлений» (с предоставлением сопутствующих услуг), из которых 50% приходится на Одесскую область. Поэтому, как отметили докладчики, стоит пересмотреть «пиковые» туристические месяцы отдыха. Перспективы отечественной туристической сферы должны быть ориентированы на привлечение не только жителей Украины, но и иностранных потребителей туристических услуг, с акцентом на представителей среднего класса, ведь именно они формируют основной спрос на туристические услуги.

Таким образом, с целью максимального использования туристических ресурсов и увеличения доходной части местных и региональных бюджетов предлагается продлить летний сезон до 20 сентября, что требует соответствующих изменений в Закон Украины «О среднем образовании», согласно которому учебный процесс в учреждениях среднего образования должно длиться не менее 175 учебных дней. Следует отметить, что практика переменного расписания в начале учебного года (в зависимости от региона и климатических условий) является весьма распространенной за рубежом, в частности, в Болгарии, Грузии, Испании, Италии, Нидерландах, Румынии, США.

С указанной экономически обоснованной инициативой переноса (в случае целесообразности) начала учебного года в учреждениях общего среднего образования и высших учебных заведениях с 01-го сентября на 20-е выступила Одесская облгосадминистрация во главе с председателем ОГА Сергеем Гриневецким. Данную инициативу уже поддержали отдельные парламентарии от Одесской области, а также руководство Николаевской и Херсонской ОГА.