Дистанционное обучение в Киеве не прекращалось, каникулы были в запланированные сроки, поэтому школы столицы не намерены продолжать обучение в первый месяц лета.

Об этом в эфире Общественного радио заявил начальник Главного управления школьного образования Министерства образования и науки Юрий Кононенко.

«В министерстве сейчас нет информации о том, что учебные заведения принимают решение о продолжении работы в июне», - сказал Кононенко.

Впрочем, добавил он, речь о продолжении обучения может идти в некоторых регионах, особенно западных, поскольку там была ситуация, когда каникулы объявлялись сверхурочно.

Согласно законодательству, в Украине учебный год начинается 1 сентября и заканчивается не позднее 1 июля. Обязательными для обучения являются 175 дней в году.

Напомним, образовательный омбудсмен Сергей Горбачев заявил, что в Украине образовательное учреждение или местные власти имеют право продлить учебный год или окончить его традиционно.



