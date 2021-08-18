Божий дар для Украинской Православной Церкви в это время иметь Митрополита-старца.
Фото: Митрополит Антоний / Фейсбук
Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал архимандрит Константинопольского патриархата Нил (Адези) в интервью на YouTube-канале Одесской епархии.
Архимандрит Нил – известный в Европе ученый, профессор канонического права, раньше был монахом-афонитом и учеником старца Иосифа Ватопедского.
На вопрос о Предстоятеле УПЦ отец Нил рассказал, что монахи на Святой Горе Афон всегда поражались скромностью и смирением Блаженнейшего Митрополита Онуфрия.
«Я думаю, что это воистину Божий дар для Церкви Украины – в это время иметь Митрополита-старца», – отметил архимандрит.
Он подчеркнул, что в Украинской Православной Церкви сделали правильный выбор, избрав Предстоятелем не администратора, а настоящего молитвенника.
«Если мы будем избирать стратегов, политиков, а не молитвенников, то мы таким образом будем способствовать разрушению Церкви», – уверен архимандрит Нил.
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