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Божий дар для Украинской Православной Церкви в это время иметь Митрополита-старца. 

Фото: Митрополит Антоний / Фейсбук

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал архимандрит Константинопольского патриархата Нил (Адези) в интервью на YouTube-канале Одесской епархии. 

Архимандрит Нил – известный в Европе ученый, профессор канонического права, раньше был монахом-афонитом и учеником старца Иосифа Ватопедского. 

На вопрос о Предстоятеле УПЦ отец Нил рассказал, что монахи на Святой Горе Афон всегда поражались скромностью и смирением Блаженнейшего Митрополита Онуфрия. 

«Я думаю, что это воистину Божий дар для Церкви Украины – в это время иметь Митрополита-старца», – отметил архимандрит. 

Он подчеркнул, что в Украинской Православной Церкви сделали правильный выбор, избрав Предстоятелем не администратора, а настоящего молитвенника.

«Если мы будем избирать стратегов, политиков, а не молитвенников, то мы таким образом будем способствовать разрушению Церкви», – уверен архимандрит Нил. 
ForUm

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