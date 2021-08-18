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Криворожская епархия Украинской Православной Церкви передала икону святого великомученика и целителя Пантелеимона передала в дар Русскому на Афоне Пантелеимонову монастырю.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Криворожской епархии, икона великомученика Пантелеимона передана в обитель на молитвенную память к престольному празднику.

Образ создан методом гравировки на богемском стекле криворожским художником Василием Пилка по благословению игумена Пантелеимоновского монастыря архимандрита Евлогия (Иванова).

Освятил образ митрополит Криворожский и Никопольский Ефрем.

 
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