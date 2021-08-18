В Запорожье 24 августа, в День Независимости, в архиерейском соборе в честь Покрова Пресвятой Богородицы совершат Божественную литургию, на которой будет звучать не только традиционный церковнославянский язык, но и языки народов, населяющих Запорожскую область.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Запорожской епархии, во время литургии прозвучат церковнославянский, украинский, белорусский, русский, болгарский, польский, чешский, греческий, немецкий, грузинский, английский и ассирийский языки.

«Господь слышит молитвы, возносимые на любом языке человеком любой нации. Главное, чтобы человек имел твёрдую искреннюю веру в Господа и чистоту души. Подобно тому, как солнце восходит над землёй для всех, так и Бог изливает Свою любовь на каждого из нас, и поэтому наш долг - молиться друг за друга, независимо от национальности, языка, политических убеждений. Также все мы - люди разных национальностей - должны любить страну, в которой мы живём, - Украину», - отметили в Запорожской епархии.

За богослужением будут молиться не только украинцы, но и исповедующие православную веру представители национальных меньшинств.

Впервые подобная литургия была совершена в Запорожье в 2015 году и с тех пор проходит в каждый День Независимости Украины.

После литургии в соборе и во всех храмах епархии состоятся благодарственные молебны об Украине.

«Благодарственный молебен продемонстрирует единство нашей веры и любовь к украинской земле. Общая молитва учит нас любить и хранить наши традиции, которые неразрывно связаны с Православием, и своими корнями уходят вглубь веков. Эти традиции будут передаваться из поколения в поколение, от отца к сыну до тех пор, пока в наших душах будет жить вера в Бога и любовь к Родине», - подчеркнули в пресс-службе Запорожской епархии.