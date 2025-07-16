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Ранковий дайджест ForUА: Patriot вже в дорозі, Кривий Ріг, Вінниця Нікополь під обстрілом, та західні суперечки щодо зброї

Ранковий дайджест ForUА: Patriot вже в дорозі, Кривий Ріг, Вінниця Нікополь під обстрілом, та західні суперечки щодо зброї

16 липня, дайджест новин від редакції ForUА: 

  • Перші ракети Patriot для України вже відвантажуються союзникам, — Трамп. Журналісти запитали президента США про терміни постачань перших «Петріотів» в рамках угоди з НАТО. На що він відповів: Їх уже відправляють. Вони надходять з Німеччини, після чого замінюються німецькою стороною. У всіх випадках США отримують повну компенсацію.

  • Кривий Ріг цієї ночі зазнав наймасштабнішої атаки: у місті пролунало понад 20 вибухів, — Вілкул. Важкопоранений 17-річний хлопець. У кількох районах зникли світло та вода — водопостачання переведено на генератори.

  • Якщо США передадуть Україні ракети Tomahawk, їх буде складно застосовувати — ЗСУ не мають стратегічних бомбардувальників, які можуть їх запускати, — заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький.

  • Одна людина загинула, ще п’ятеро отримали поранення внаслідок ранкового ворожого артобстрілу Нікополя, — ДСНС Дніпропетровщини. Постраждалим надали домедичну допомогу й транспортували до лікарні.

  • Франція не братиме участі в ініціативі щодо закупівель американської зброї для України,Politico з посиланням на місцевих чиновників. Видання зазначає, що Макрон давно наполягає на тому, щоб європейці розбудовували власну оборонну промисловість.

  • Постачання наступальної зброї від США, зокрема ракет для ударів углиб росії, може змусити путіна припинити агресію, — Зеленський. «Путін боїться США, я в цьому впевнений», — заявив Зеленський, зазначивши, що російські атаки припинялися під час візитів американських представників до Києва.

  • Трамп не попередив країни Євросоюзу про плани закупівлі зброї у США для передачі Україні, Reuters. За даними агентства, навіть найближчі союзники Вашингтона, ймовірно, дізналися про ці наміри безпосередньо під час пресконференції. Наразі відсутні конкретні домовленості щодо того, яка країна постачатиме яку зброю.

  • Росіяни вночі вдарили по польському заводу у Вінниці,  — очільник МЗС країни Радослав Сікорський. За його словами, атака була цілеспрямованою й проводилася одночасно з трьох напрямків.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

військова допомогаТрампPatriotЗеленський
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