Ранковий дайджест ForUА: Patriot вже в дорозі, Кривий Ріг, Вінниця Нікополь під обстрілом, та західні суперечки щодо зброї

16 липня, дайджест новин від редакції ForUА:
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Перші ракети Patriot для України вже відвантажуються союзникам, — Трамп. Журналісти запитали президента США про терміни постачань перших «Петріотів» в рамках угоди з НАТО. На що він відповів: Їх уже відправляють. Вони надходять з Німеччини, після чого замінюються німецькою стороною. У всіх випадках США отримують повну компенсацію.
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Кривий Ріг цієї ночі зазнав наймасштабнішої атаки: у місті пролунало понад 20 вибухів, — Вілкул. Важкопоранений 17-річний хлопець. У кількох районах зникли світло та вода — водопостачання переведено на генератори.
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Якщо США передадуть Україні ракети Tomahawk, їх буде складно застосовувати — ЗСУ не мають стратегічних бомбардувальників, які можуть їх запускати, — заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький.
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Одна людина загинула, ще п’ятеро отримали поранення внаслідок ранкового ворожого артобстрілу Нікополя, — ДСНС Дніпропетровщини. Постраждалим надали домедичну допомогу й транспортували до лікарні.
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Франція не братиме участі в ініціативі щодо закупівель американської зброї для України, — Politico з посиланням на місцевих чиновників. Видання зазначає, що Макрон давно наполягає на тому, щоб європейці розбудовували власну оборонну промисловість.
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Постачання наступальної зброї від США, зокрема ракет для ударів углиб росії, може змусити путіна припинити агресію, — Зеленський. «Путін боїться США, я в цьому впевнений», — заявив Зеленський, зазначивши, що російські атаки припинялися під час візитів американських представників до Києва.
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Трамп не попередив країни Євросоюзу про плани закупівлі зброї у США для передачі Україні, — Reuters. За даними агентства, навіть найближчі союзники Вашингтона, ймовірно, дізналися про ці наміри безпосередньо під час пресконференції. Наразі відсутні конкретні домовленості щодо того, яка країна постачатиме яку зброю.
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Росіяни вночі вдарили по польському заводу у Вінниці, — очільник МЗС країни Радослав Сікорський. За його словами, атака була цілеспрямованою й проводилася одночасно з трьох напрямків.