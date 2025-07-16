Кремінь побажав своїй наступниці полишити наукову діяльність і цілковито зосередитися на виконанні обов'язків омбудсмена

Попередній мовний омбудсмен Тарас Кремінь прокоментував призначення Олени Івановської (на фото) на посаду уповноваженого із захисту державної мови.

Про це Тарас Кремінь розповів у коментарі hromadske.

Кремінь привітав Олену Івановську з призначенням на посаду уповноваженого із захисту державної мови.

«Покладаю великі надії на те, що вона, як і я, перебуваючи на цій посаді, буде незалежною від органів влади та посадових осіб. Щоб захищати мовні права громадян України, особливо під час війни, треба мати бездоганну репутацію, авторитет, мужність, і, звичайно, мудрість в ухваленні рішень», — зазначив Тарас Кремінь.

І додав, що сформована ним команда Секретаріату уповноваженого із захисту державної мови «проявила себе на найвищому рівні» за пʼять років — з моменту утворення з нуля цієї головної мовної інституції.

«Тому я сподіваюсь, що пані Олена з фактичного першого робочого дня, тобто сьогодні, почне виконання своїх обов’язків, полишить свою улюблену справу — дослідження українського фольклору, — і буде виконувати покладені на неї функції», — зауважив колишній омбудсмен.

Зазначимо, що контракт із Кременем могли б продовжити. Його кандидатуру на розгляд міг би висунути один із трьох суб’єктів: Міністерство юстиції, Міністерство культури і стратегічних комунікацій або уповноважений Верховної Ради з прав людини.

На питання, чому так не сталось, Кремінь відповів: «Я би теж хотів знати відповідь на це, але думаю, що це вже питання історичного характеру».

«Попри те що я зараз повернувся до своєї улюбленої наукової діяльности, хочу відзначити, що я завжди готовий долучитися до будь-яких ініціатив, які пов’язані з утвердженням української мови, — це питання законодавчої діяльності й регулювання застосування мовного закону в різних сферах суспільного життя. Приділятиму увагу питанням регіональної мовної політики», — розповів ексомбудсмен.

Також він додав, що зацікавлений у притягненні до кримінальної відповідальности «за вбивство мови» на окупованих територіях, за витіснення її зі сфер суспільного життя. Особові позови проти Росії вже перебувають на розгляді в ЄСПЛ і будуть у міжнародному трибуналі.

«Це потреба українського суспільства — притягнення злочинців до відповідальности. Питання державної мови, особливо в умовах війни, це питання національних інтересів. Тому будь-яка загроза, яка була або буде в майбутньому, автоматично загрожує нашій державності — а отже, і конституційному ладу. Тому посада уповноваженого — стратегічно важлива і ключова у нашій державі», — сказав Кремінь.

Він побажав Олені Івановській успіхів і сподівається, «що та надія, яка на неї покладена Кабінетом Міністрів та громадянським суспільством, буде виправдана».

«Хочу побачити не тільки гучні заяви й привітання з призначенням на посаду, а результат конкретних дій, починаючи від сьогодні», — додав колишній уповноважений.

Олена Івановська є докторкою філологічних наук, а також професоркою і викладачкою в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

У 1990 році вона закінчила філологічний факультет, а у 1995-му — аспірантуру кафедри фольклористики КНУ.

Олена Івановська — авторка приблизно 100 наукових, зокрема 17 науково-методичних, праць, навчальних посібників, підручника й навчальних програм із методики викладання фольклору, етнопедагогіки, української етнографії, звичаєвого права, української народної творчості та теорії фольклору.

Кандидатуру Івановської на посаду уповноваженого із захисту державної мови пропонував омбудсмен з прав людини Дмитро Лубінець.