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Суспiльство

На Київщині підпільно виготовляли контрафактну каву й заробили 122 мільйони гривень

На Київщині підпільно виготовляли контрафактну каву й заробили 122 мільйони гривень

Правоохоронці викрили організовану групу із шести людей, котра спеціалізувалася на виготовленні підробленої кави в промислових масштабах.

За даними слідства, вони організували виробництво на території Київської області без відповідних ліцензій та договорів на використання торговельних марок.

Виготовляли підроблену каву в промислових масштабах. Фото: з Офісу генпрокурора

Підроблену продукцію продавали під виглядом оригінальної — оптовими партіями і в роздріб через інтернет, кіоски та на місцевих ринках.

Організатору та п’ятьом його спільникам повідомили про підозру ч. 3 ст. 229 та ч. 3 ст. 209 ККУ. Також їм вдалося легалізувати понад 122 млн грн доходів, зауважили в ОГПУ.

Під час обшуків вилучили обладнання для виробництва, а також 11 елітних транспортних засобів. Серед них — Maserati Quattroporte, Mercedes-Benz S 65, Ford Explorer, Dodge Durango, Dodge Charger, Chrysler 300 S, Chrysler 300, Chevrolet Corvette.

Вилучене авто. Фото: з Офісу генпрокурора

Наразі до суду подали клопотання про обрання запобіжних заходів для підозрюваних та накладення арешту на їхнє майно.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

прокуратураКаваконтрафактний товар
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