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Неонацисти з угруповання The Base взяли на себе відповідальність за вбивство полковника СБУ

Неонацисти з угруповання The Base взяли на себе відповідальність за вбивство полковника СБУ

Український осередок американської праворадикальної організації The Base взяв на себе відповідальність за вбивство полковника Служби безпеки України Івана Воронича, яке сталося 10 липня в Києві.

Як повідомляє The Guardian, про це угруповання написало у своєму Telegram-каналі.

«Вбивство полковника СБУ — це не кінець, а лише початок. Ми продовжимо нашу боротьбу, доки справедливість не переможе», — йдеться в повідомленні.

У повідомленні українського осередку The Base заявили про гордість за «товаришів», які скоїли вбивство полковника СБУ.

Як пише The Guardian з посиланням на джерела у сфері боротьби з тероризмом, цю заяву вважають правдивою. Співрозмовники видання зазначили, що вона може свідчити про причетність організації до вбивств на території України та схвалення таких дій.

The Base — це радикальне неонацистське угруповання, яке пропагує ідеї переваги білої раси. Організацію заснував у липні 2018 року в США колишній підрядник Міністерства оборони Рінальдо Наззаро (на фото).

За даними ЗМІ, нині Наззаро мешкає в Росії. Його неодноразово підозрювали у зв’язках з російськими спецслужбами, хоча сам він ці звинувачення заперечує.

The Base визнано терористичною організацією у низці країн, зокрема у США, Великій Британії та Австралії.

Сам Наззаро відмовився коментувати заяву українського осередку про причетність до вбивства Воронича: «Я особисто не причетний до цього інциденту і не знаю, хто в ньому винен».

У четвер, 10 липня, у Голосіївському районі Києва було вбито співробітника Служби безпеки України. Загиблим виявився полковник СБУ Іван Воронич. Близько 09:00 до нього наблизився чоловік і здійснив п’ять прицільних пострілів з пістолета, після чого втік з місця злочину.

Воронич отримав численні проникні вогнепальні поранення, від яких помер на місці.

Для довідки: 46-річний американець Ріналдо Наззаро - досвідчений неонацист. 2018 року Наззаро створив The Base ("Основа") - одне з найнебезпечніших воєнізованих угруповань, що діяли до недавнього часу в США. Приблизно тоді ж Наззаро зі своєю дружиною, громадянкою Росії, переїхав з Нью-Йорка до Санкт-Пєтєрбурга.

Для пропаганди The Base в інтернеті він обрав псевдо "Норман Спір" і "Роман Вульф".

The Base наразі щільно займається ФБР: семеро її ймовірних учасників заарештовані. Їх звинувачують у різних злочинах, зокрема у змові з метою вбивства.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

ФБРАугсбурграшистиІван ВороничРіналдо НаззароThe Baseнеонацисти
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