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В результате непогоды обесточены 138 населенных пунктов в семи областях Украины, говорится в сводке ГосЧС.

«По состоянию на 7:00 18 августа в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 138 населенных пунктов в 7 областях (Житомирская - 70, Киевская - 30 Хмельницкая - 24, Черниговская - 9, Днепропетровская - 2, Черновицкая - 2 и Кировоградская - 1)», - говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Кроме того,  в Хмельницком в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза) подтоплено 5 подвалов жилых домов и повалены 16 деревьев.

Спасатели откачали более 2 тыс. куб м воды, поваленные деревья распилили и убрали.
ForUm

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